Conclave, il caso del cardinale Puljic: ipotesi del voto a distanza perché malato | Come funziona

Il Conclave del 2025 potrebbe avere un motivo in più per entrare nella storia: potrebbe diventare la prima elezione di un Papa a sperimentare il voto a distanza. Una svolta, visto che la riunione dei cardinali per scegliere il Pontefice è per definizione "cum clave", cioè chiusa e isolata dall'esterno. In realtà, già Papa Giovanni Paolo II nel 1996 aveva previsto la possibilità per un prelato malato di votare al di fuori della Sistina. E così anche dopo la morte di Papa Francesco. Il cardinale emerito di Sarajevo, Vinko Puljic, potrebbe essere impossibilitato a recarsi nella Cappella Sistina il giorno del Conclave e dunque costretto a votare da Casa Santa Marta. Da parte sua, il prelato bosniaco ha assicurato di voler partecipare in persona all'elezione.