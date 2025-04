Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Vinko Puljić

Durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina, l’arcivescovo Puljić si è distinto per l’instancabile attività a favore dei profughi e della pace, lanciando appelli per il rispetto dei diritti umani, l’unità del Paese e il dialogo tra le fedi. Ha incontrato capi politici e religiosi – cristiani, ortodossi, musulmani ed ebrei – divenendo simbolo di speranza e di coesione in uno dei periodi più drammatici della storia recente dei Balcani.