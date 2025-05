"Se mi eleggono, fuggo dal Conclave", il caso di López Romero: il cardinale che non vuole diventare Papa

In un'intervista all'emittente spagnola Rtve, alla domanda diretta sulle scommesse che lo vedono tra i favoriti, López Romero ha sorriso e ha citato un celebre proverbio: "Chi entra nel Conclave come Papa, ne esce come cardinale". "Non ho assolutamente alcuna ambizione. Non potrei mai immaginarmi in quel ruolo", ha rimarcato. "Quindi il fatto che facciano il mio nome fin dall'inizio è in realtà un buon segno: non dovrò portare quel pesante fardello".