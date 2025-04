Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Cristóbal López Romero

Cristóbal López Romero, nato a Vélez-Rubio (Spagna) nel 1952, è Arcivescovo Metropolita di Rabat dal 2017 e cardinale dal 2019. Salesiano con lunga esperienza missionaria in America Latina e in Nord Africa, è oggi uno dei protagonisti del dialogo interreligioso nel contesto musulmano e punto di riferimento della piccola ma viva comunità cattolica in Marocco. Dopo l’ingresso nei Salesiani a soli 12 anni, ha emesso la professione perpetua nel 1974 e ha completato gli studi filosofico-teologici a Barcellona, aggiungendo nel 1982 un diploma in Giornalismo all’Università Autonoma della stessa città. È stato ordinato sacerdote nel 1979. Ha lavorato nei quartieri popolari di Barcellona, poi a lungo in Paraguay come animatore della pastorale giovanile, parroco, superiore provinciale e direttore del Bollettino Salesiano. Ha proseguito la missione in Bolivia e in Marocco, dove è stato direttore di centri scolastici e comunità religiose.