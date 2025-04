Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Pierbattista Pizzaballa

Pierbattista Pizzaballa, nato il 21 aprile 1965 a Cologno al Serio (Bergamo), è Patriarca latino di Gerusalemme e cardinale dal 2023. Entrato nell’Ordine dei Frati Minori nel 1984, ha emesso la professione solenne nel 1989 e ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Bologna il 15 settembre 1990. Dopo un periodo di studi a Roma, si è trasferito a Gerusalemme nel 1990, dove ha conseguito la licenza in Teologia Biblica allo Studium Biblicum Franciscanum. Profondo conoscitore della lingua ebraica e della liturgia in Israele, ha curato la pubblicazione del Messale Romano in ebraico e collaborato con il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani per i rapporti con l’Ebraismo. Parla italiano, ebraico e inglese.