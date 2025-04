Il funerale di Papa Francesco e il Giubileo rilanciano il turismo religioso

Anche se spesso usati come sinonimi, pellegrinaggio e turismo religioso non sono la stessa cosa. Il pellegrinaggio è un atto spirituale e personale, spesso vissuto come cammino fisico verso un luogo sacro. Il turismo religioso include invece viaggi con finalità pure culturali, artistiche o devozionali, senza necessariamente un carattere penitenziale o mistico. Entrambi i trend hanno però una forte dimensione identitaria e generano un impatto economico significativo sui territori coinvolti. Non senza qualche effetto negativo per i residenti o brusche impennate dei prezzi, per esempio delle soluzioni alberghiere.