Papa Francesco, riaperta la Basilica di San Pietro: prosegue l'ultimo saluto dei fedeli

È stata riaperta stamane alle 7 la Basilica di San Pietro dopo che, praticamente per tutta la notte è rimasta aperta per consentire alle migliaia di fedeli di poter portare l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni, le cui spoglie mortali sono state traslate nella basilica Vaticana. Il flusso di persone sta già riprendendo, con una piccola folla che si è radunata nei pressi del baldacchino del Bernini dove la bara del pontefice è stata deposta, vegliata da un picchetto di Guardie Svizzere in alta uniforme. Mercoledì in oltre 20mila si sono messi in fila per rendere omaggio al Papa, mentre almeno 100mila persone hanno assiepato Piazza San Pietro. Sabato mattina alle 10 saranno celebrati i funerali, alla presenza dei grandi della Terra: da Trump a Zelensky, da von der Leyen a Starmer. Nella cappella di Casa Santa Marta martedì il corpo del pontefice è stato visitato da cardinali, dipendenti vaticani e personalità come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale da martedì a sabato.