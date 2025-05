In cima all’agenda di Leone XIV: la riforma della Curia Romana, cuore della monarchia più antica del mondo

Il papato è una realtà unica al mondo: al tempo stesso autorità spirituale universale per un miliardo e 400 milioni di cattolici e potere temporale sovrano su uno Stato indipendente, la Città del Vaticano. Il Pontefice regna come monarca assoluto, concentrando in sé i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Ma non governa da solo: si avvale della Curia Romana, l'apparato centrale che amministra la Chiesa e assicura il funzionamento del piccolo Stato. Erede diretta della tradizione apostolica, il papato è oggi riconosciuto come la monarchia più antica del mondo ancora in vita, con una continuità ininterrotta che affonda le radici nel I secolo dopo Cristo.