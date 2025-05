Al via il Conclave, oggi la prima fumata per l'elezione del nuovo Papa: Parolin parte favorito

Tutto pronto per il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica. I 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina e, dopo la chiusura delle porte con la frase "extra omnes", "fuori tutti", inizierà il Conclave. Alle 19 è prevista la prima fumata. Gli orari delle eventuali successive fumate: se nere, alle 12 e alle 19. Se bianche, possono avvenire anche alle 10:30 o alle 17:30. La soglia per l'elezione non è mai stata così alta. Il quorum di due terzi è pari a 89 voti. Il favorito, al momento, è il cardinale Pietro Parolin. Si dice infatti che possa già contare su un consenso teorico di una cinquantina di voti. Durante l'ultima congregazione, intanto, i cardinali hanno affrontato i temi degli abusi e dei conti vaticani, ma soprattutto preso atto dell'eredità di Papa Francesco contro le guerre.