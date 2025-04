Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Pietro Parolin

Pietro Parolin, nato il 17 gennaio 1955 a Schiavon, in provincia di Vicenza, è Segretario di Stato della Santa Sede e cardinale dal 2014. Cresciuto in una famiglia cattolica e umile, ha maturato la vocazione sin da giovane, entrando in seminario a 14 anni. Ordinato sacerdote nel 1980, ha proseguito gli studi a Roma alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il dottorato in diritto canonico, e ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica, avviandosi al servizio diplomatico della Santa Sede. Dopo incarichi nelle nunziature in Nigeria e Messico, ha lavorato per dieci anni nella sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, dove ha seguito numerosi dossier internazionali, tra cui le relazioni con il Vietnam, i negoziati con Israele e missioni umanitarie in Africa.