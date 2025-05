Perché Papa Leone XIV? Il significato dietro la scelta di Robert Prevost

Il nome "Leone" deriva dal greco antico "λέων" (léōn), che significa "leone". Nella tradizione cristiana, il leone è un simbolo di forza, coraggio e regalità. È spesso associato a Cristo, definito nel libro dell'Apocalisse come il "Leone della tribù di Giuda" (Apocalisse 5:5), rappresentando la sua vittoria sul male e la sua autorità regale. Padri della Chiesa come Sant'Agostino e San Girolamo hanno interpretato il leone come simbolo di Cristo, sottolineando la sua forza e nobiltà. Sant'Ambrogio, nel suo commento al Salmo 21, descrive Cristo come leone per la sua dignità regale e coraggio. Il leone è anche simbolo di vigilanza e protezione, qualità attribuite a Cristo e, per estensione, ai suoi rappresentanti sulla terra.