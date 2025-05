Papa Leone XIV, le prime parole ai fedeli: "Un saluto di pace per tutti voi, camminiamo insieme"

"La pace sia con tutti voi, la pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti. Costruiamo ponti per essere un popolo in pace". Queste le prime parole del nuovo Papa, Leone XIV, scelto in Conclave alla quarta votazione, rivolte agli oltre 150mila fedeli accorsi in Piazza San Pietro. "Siamo discepoli di Cristo, Lui ci precede", ha aggiunto non senza commozione. "Sono un figlio di Sant'Agostino, andiamo avanti insieme, mano nella mano", ha detto ancora il Pontefice.