COLORFUTURE PARADE, quando l’impegno per un futuro più sostenibile diventa un’iniziativa collettiva

E anche per colmare questo divario, con un linguaggio accessibile e immediato, è nata la COLORFUTURE PARADE. La parata ha visto la partecipazione di oltre 300 performer e si è conclusa con il concerto gratuito di Jimmy Sax, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Un’esplosione di energia e ritmo, capace di tradurre in musica la forza del movimento e la gioia della partecipazione. “La musica è un linguaggio universale – ha commentato Jimmy Sax – e può unire le persone oltre le parole. Far parte di un evento che parla di futuro e cambiamento è un privilegio”.