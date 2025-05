La prima preghiera di Papa Leone XIV è "per la pace del mondo". Ha ricordato che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro. Commosso sia al momento dell'affaccio dalla Loggia delle benedizioni sia prima di impartire la benedizione "Urbi et Orbi", ha più volte fatto appello all'unità della Chiesa e alla necessità di costruire ponti.