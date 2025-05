Leone XIV è il nuovo Papa, i prossimi riti ed eventi in calendario: dalla prima messa al pallio e l'anello del pescatore

E' attesa per domenica prossima, 11 maggio, la prima preghiera di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, il Regina Coeli (non l'Angelus essendo in tempo di Pasqua); la prima Udienza generale (in attesa di conferme ufficiali) con i fedeli potrebbe invece tenersi mercoledì 21 maggio (in seguito alla messa di inizio pontificato). Il Papa, come faceva Francesco, comincerà anche a partecipare ai grandi eventi per il Giubileo 2025. Il prossimo appuntamento in calendario è proprio questo fine settimana con il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare (10-11 maggio), ma è poco probabile vi prenda parte (essendo la messa conclusiva di domenica in Piazza Cavour). Seguirà poi il Giubileo delle Chiese Orientali (12-14 maggio) e quindi il Giubileo delle Confraternite (16-18 maggio), la cui chiusura potrebbe però coincidere con la prima Messa a San Pietro. Più probabile che il Papa parteciperà attivamente al Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani, in programma dal 30 maggio all'1 giugno.