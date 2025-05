Leone XIV, il primo giorno da Papa di Prevost: messa alle 11 in Cappella Sistina | Domenica l'Angelus

Secondo il fratello di Papa Prevost, Leone XIV "sarà un secondo Papa Francesco, penso che seguirà le sue orme lavorando per i meno privilegiati". John Prevost ha sottolineato che il fratello nutre "un profondo sentimento per gli emarginati, per i poveri, per coloro che non sono stati ascoltati". "Penso che il fatto stesso che nel suo cuore, nella sua anima, volesse essere un missionario sia significativo. Non voleva essere vescovo. Non voleva fare il cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare, quindi lo ha fatto.