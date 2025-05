Dal richiamo a Francesco alla pace: le parole chiave del discorso di Papa Leone XIV

Nel primo discorso da Pontefice, Papa Leone XIV ha pronunciato circa 740 parole. Tra queste, spiccano per ricorrenza termini come pace (7 volte), Dio (6), Chiesa (5), Cristo (5), insieme (4) e dialogo (3). Il lessico è profondamente ancorato alla spiritualità cristiana e al concetto di comunità: parole come "uniti", "amore", "carità" ricorrono con costanza, costruendo un messaggio inclusivo, accessibile e rassicurante. Particolarmente significativa è la ripetizione dell'espressione "La pace sia con voi", incipit del discorso e richiamo diretto alle parole del Cristo risorto. La pace, infatti, è declinata in modo forte ma pacato: "una pace disarmata e disarmante", "una pace umile e perseverante", in linea con la visione di una Chiesa dialogante.