Papa Leone XIV ha un legame con Trump? Ecco cosa sappiamo

Il 69enne Robert Francis Prevost, originario di Chicago, è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV, diventando il primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica. La sua elezione è avvenuta dopo quattro votazioni durante il conclave, segnando un momento significativo per i 1,4 miliardi di fedeli nel mondo. Prevost ha trascorso decenni come missionario in Perù, dove ha servito come vescovo e ha acquisito una vasta esperienza pastorale. Nel 2023, è stato nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi, un ruolo chiave nella Curia romana.