Leone XIV, il primo papa nordamericano nel segno della pace e della giustizia sociale

Formatosi come missionario in America Latina, è stato a lungo vescovo a Chiclayo, in Perù, e poi chiamato a Roma da Papa Francesco come prefetto del Dicastero per i vescovi. A loro ha rivolto un pensiero speciale parlando in spagnolo: “Un saluto alla mia cara diocesi di Chiclayo, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo, ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere Chiesa di Gesù Cristo”.