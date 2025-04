Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Dominique Mamberti

Eletto arcivescovo e nominato nunzio in Sudan e Somalia nel 2002, ha poi servito come nunzio anche in Eritrea. Dal 2006 al 2014 è stato Segretario per i Rapporti con gli Stati, ovvero il "ministro degli Esteri" vaticano, guidando delegazioni della Santa Sede in numerosi contesti internazionali, tra cui l’ONU e l’OSCE. Ha negoziato e firmato diversi accordi bilaterali, tra cui quelli con Capo Verde e Serbia. Nel novembre 2014 è stato nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la corte suprema della Chiesa cattolica, e nel 2015 anche presidente della Commissione per gli Avvocati. È stato creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 14 febbraio 2015, con la diaconia di Santo Spirito in Sassia.