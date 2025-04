Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost, nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois), è Prefetto del Dicastero per i Vescovi e cardinale dal 2023. Entrato nel 1977 nell’Ordine di Sant’Agostino, ha emesso i voti solenni nel 1981 e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’anno seguente. Dopo la formazione alla Catholic Theological Union di Chicago, ha conseguito la licenza e poi il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma. Missionario in Perù dagli anni ’80, ha operato in contesti pastorali e formativi, specialmente a Trujillo, dove è stato formatore, priore e vicario giudiziario. È stato anche docente di teologia e diritto nel seminario maggiore dell’arcidiocesi.