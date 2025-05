Meloni: "Gli italiani guarderanno a Leone XIV come guida e punto di riferimento" | Mattarella: "Lascerà acceso un faro sui più deboli"

Anche dalle istituzioni italiane arrivano le felicitazioni per l'elezione del nuovo Papa Leone XIV. Il premier Giorgia Meloni ha postato i suoi auguri "più sinceri" via social sottolineando come "in un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al nuovo Pontefice ha posto l'accento sulla continuità con la missione di Papa Francesco: "Sono certo - ha scritto tra le altre cose - che la lunga esperienza nel sud del mondo che Vostra Santità ha maturato anche in veste di missionario manterrà accesso quel faro verso i più deboli e dimenticati che Papa Francesco aveva voluto illuminare fin dall'inizio del proprio pontificato".