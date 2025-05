Dall'Extra omnes all'Urbi et Orbi: il Conclave raccontato attraverso le frasi latine

Il latino non è una lingua morta: è il codice della solennità, della riservatezza, della continuità. È la lingua ufficiale della Chiesa cattolica, scelta nei secoli come segno di unità, neutralità e universalità. Una lingua non soggetta a evoluzioni locali che garantisce coerenza dottrinale e rituale in ogni angolo del mondo. Nel Conclave, come nella liturgia, il latino non è nostalgia: è precisione, è radice comune, è ponte tra generazioni. E finché quelle parole continueranno a essere pronunciate, il rito manterrà intatto il suo legame con la storia, con il sacro e con il mistero. Ecco tutte le formule latine che sentiremo pronunciare in attesa di conoscere il nuovo pontefice.