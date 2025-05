Conclave al via tra scommesse e quotazioni: ecco quando sarà eletto il nuovo Papa e chi sarà l'erede di Francesco secondo i bookmaker

Gli scommettitori sono comunque tutti d'accordo sul fatto che il Conclave non sarà molto lungo, come si diceva invece in un primo momento. Due, tre giorni di lavori dovrebbero portare alla scelta del cardinale che diventerà Papa. Chi ha assistito all'ingresso dei porporati in Santa Marta, la casa dove soggiorneranno durante i lavori per eleggere il pontefice, dice che si sono visti alcuni di loro portarsi un bagaglio molto leggero: segno di fiducia in un soggiorno breve. A dirci se hanno avuto ragione sarà il comignolo della Cappella Sistina, con il fumo che ne uscirà quotidianamente a partire da giovedì sera: una fumata il primo giorno, quattro nei giorni successivi.