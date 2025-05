Fumata bianca che non arriva, bilancio in rosso: quanto costa ogni giorno senza un Papa

I cardinali elettori, oggi 133, vengono ospitati nella Casa Santa Marta, isolata per garantire la segretezza. Le spese per vitto, alloggio, sicurezza e gestione tecnica sono contenute, anche perché la struttura è di proprietà vaticana. Secondo stime non ufficiali, il costo totale del Conclave oscilla tra i 4,5 e i 6 milioni di euro, distribuiti su più giorni e coperti in parte dallo Stato italiano, in virtù dei Patti Lateranensi. Lo stanziamento previsto dal Governo Meloni è ammontato a 1,22 milioni di euro, una cifra destinata a coprire sia il Conclave sia le esequie di Papa Francesco.