Le donne del conclave: fuori dalla Sistina, dentro ogni ingranaggio

Nel 2021 ha nominato suor Nathalie Becquart sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi: la prima donna con diritto di voto in un organismo che contribuisce a delineare le linee pastorali della Chiesa. Sempre nello stesso anno ha scelto Francesca Di Giovanni per un ruolo operativo presso la Segreteria di Stato e ha inserito donne anche nel Dicastero per la Dottrina della Fede, uno dei più delicati.



Nel 2022, con la nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium, Francesco ha formalmente aperto ai laici – uomini e donne – la possibilità di dirigere dicasteri vaticani, superando per la prima volta il vincolo dell’ordinazione sacerdotale. Episodi isolati, ancora, ma in un contesto gerarchico ancora dominato da una cultura clericale e maschile rappresentano importanti e iniziali spiragli di cambiamento.