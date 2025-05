"Giudizio Universale": il monito di Michelangelo ai cardinali del Conclave

La scelta della Cappella Sistina come sede del Conclave non è casuale. L'affresco di Michelangelo funge da monito per i cardinali, ricordando loro la responsabilità spirituale e morale dell'elezione papale. Come sottolinea Vatican News, "tutto parla della presenza di Dio" nella Sistina, e il "Giudizio Universale" rappresenta un invito alla riflessione profonda per chi è chiamato a guidare la Chiesa.