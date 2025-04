C'è anche Maria Maddalena nel Giudizio Universale e porta la dimensione della speranza nella storia umana

Pensa che la sua scoperta possa influenzare il modo in cui i visitatori della Cappella Sistina guarderanno al Giudizio Universale in futuro?

Lo spero! Il mio studio si contestualizza in uno scenario maturo per il rinnovamento. Ho ricevuto i ringraziamenti dal Santo Padre e la concessione del Patrocinio "per le attività divulgative su Maria Maddalena nel Giudizio di Michelangelo durante l'Anno Giubilare" dalla Sezione per le questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo del Dicastero per l'Evangelizzazione. La presenza della Maddalena nel Giudizio sottolinea l'importanza di catechizzare, ma anche di rendere attuale e comprensibile il messaggio cristiano. Nel 2016 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per volontà di Papa Francesco, ha stabilito che il 22 luglio sia celebrata la "Festa di Maria Maddalena". Nel 2017 è uscito il libro: "Apostola degli Apostoli. Maria di Màgdala nelle parole del Papa": un testo teologico a carattere scientifico, fondato sulla verità dei Vangeli e sulla Chiesa rinnovata, nel quale si sottolinea che Maria Maddalena recupera le parole di Gesù e fa da "memoriale"; "interpreta gli eventi e fa chiarezza" spiegando le "perplessità". La chiave per la corretta interpretazione "necessita della croce". Viviamo un periodo storico nevralgico, nel quale diverse religioni si vedono costrette ad affrontare le criticità che si frappongono alla conquista del delicato equilibrio con il ruolo della donna. Non si tratta di un discorso prettamente cristiano e il tema si traduce in un argomento attuale tutt'altro che circoscritto. Pensiamo ad argomenti quali la violenza sulla donna, al suo ruolo nella società, nella Chiesa e molto altro. Se riuscissimo a comprendere la forza dell'amore che si sprigiona dalla parete del Giudizio Universale forse prenderemmo più consapevolezza del fatto che, parafrasando le parole dello stesso Michelangelo, non sarebbe poi così difficile "rendere il mondo un posto migliore dove vivere". L'amore, nelle sue più svariate espressioni, è quella luce che, anche nell'oscurità e nella sofferenza, induce ad apprezzare il dono della vita e a percepire con purezza ciò che ci circonda. Auspico che i miei contributi possano influenzare il modo di guardare il Giudizio Universale, con l'intento di riconoscere nell'arte quel riflesso dell'anima capace di aprire un dialogo senza tempo, che possa aiutare a per colmare le distanze sociali e culturali.