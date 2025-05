Conclave, i retroscena e le divisioni all'interno della Chiesa

Mentre le porte della Cappella Sestina si stanno per chiudere, in occasione del Conclave, le varie correnti all'interno della Chiesa si stanno riorganizzando per sostenere i loro candidati ideali. "I più potenti, i più ricchi sono gli americani dei cavalieri di Colombo e hanno due cardinali di riferimento: Raymond Leo Burke, grande oppositore di Papa Bergoglio e Timothy Dolan, grande amico di Donald Trump. Entrambi vogliono un Pontefice che guardi a Trump e non a Xi Jinping", spiega Luigi Bisignani ai microfoni del programma di Rete 4. E prosegue: "L'Opus Dei, un'organizzazione nei gangli dei poteri mondiali assicurativi e mondiali, punta sul cardinale Robert Sarah della Guinea che sarebbe il primo Papa nero".