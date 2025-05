Reliquia di Don Bosco rubata dalla chiesa di Valsalice a Torino, l'appello: "Restituitela"

Non è la prima volta che questo fatto accade. Nel 2017, infatti, un'altra reliquia di Don Bosco era stata trafugata e ritrovata dopo due mesi. Oggi come allora, i salesiani chiedono che venga restituita. "Siamo rimasti amareggiati perché ti senti un po' toccato in casa. Questa è una scuola grande, ci sono più di mille persone, e si sono sentiti un po' tutti feriti. Sono povere persone, andare a casa da altri per portare via dei ricordi non è segno di buon cuore", conclude Don Alessandro Borsello. Al momento non si conosce l’identità dei ladri ma, come spiega il direttore della scuola salesiana, la procura sta indagando e sta utilizzando le telecamere che sono presenti in alcune zone con l'obiettivo di identificare i responsabili il prima possibile.