Bari, la truffa della borsetta al ristorante: tre persone la lasciano sul tavolo e scappano senza pagare

A Bari e in provincia una banda, composta da due uomini e una donna non ancora identificati, sta creando non pochi problemi ai ristoratori della zona. Queste persone, infatti, hanno messo a punto una truffa che permette loro di mangiare in diversi locali raffinati senza pagare il conto finale. I tre prenotano, si siedono al ristorante, consumano il pasto, lasciano una borsetta sul tavolo e, con la scusa di uscire un attimo per fumare una sigaretta, scappano lasciando centinaia di euro da pagare. "Pomeriggio Cinque" racconta questa nuova truffa con la testimonianza di Sara Palmisano, la cassiera di uno dei ristoranti presi di mira proprio da questa banda ancora in circolazione.