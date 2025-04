Pur non essendoci alcuna sanzione, Patelli prova a spiegare il senso di questa misura. "Il programma della giornata del 25 aprile è stata condivisa con tutte le associazioni d'arma combattentistiche di Romano Di Lombardia. Dopo di che, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, ci siamo attenuti alle direttive nazionali, ministeriali e prefettizie che sono arrivate in tutti i comuni e che invitavano a fare una manifestazione sobria e consona con la circostanza. Poi sono d'accordo sul fatto che il termine sobrio possa significare qualcosa per lei e qualcos'altro per me", precisa il presidente del consiglio comunale. "Mica tutti i comuni hanno pensato che non si potesse andare a cantare "Bella Ciao", l'avete pensato solo voi", si inserisce il conduttore del programma di Canale 5. "No, non siamo solo noi, ce ne sono tantissimi. Qui vicino, per esempio, c'è Stezzano che è amministrato dal centrosinistra e ha annullato la manifestazione. Noi l'abbiamo voluta mantenere, ma in modo più sobrio: abbiamo deciso di togliere alla banda i brani durante il percorso cittadino e di togliere i quattro inni dedicati a quattro associazioni romanesi, non solo "Bella Ciao"", spiega Paolo Patelli. E conclude: "La giornata del 25 aprile sta passando come la festa di una certa parte politica, ma non è così. Il debito di sangue è dato da tanti soldati che hanno dato la vita per la nostra libertà e, quindi, l'amministrazione ha deciso di mantenerla e di farla in modo più sobrio".