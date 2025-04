Roberto Mancinelli è stato il sarto per diversi Papi e ha già preparato le fasce per il prossimo Pontefice, con delle novità nell'impostazione introdotte proprio da Papa Francesco. "Le ho preparate, speriamo che vadano bene. Tutti i Papi hanno delle fasce con il loro stemma qui in fondo, invece, Papa Francesco ha tolto questa tradizione portava le fasce senza simbolo. Non so chi sarà il prossimo, in caso ci mettiamo lo stemma", spiega il sarto.