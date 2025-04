A ricordare Papa Francesco è anche Alessandro Balliano, il sindaco di Portacomaro, che ai microfoni di "Mattino 4" spiega: "Quando è venuto qui è stata un'emozione grandissima. La cugina Carla è una persona che vive la comunità e tutti le vogliamo molto bene, tanto è vero che tutti si sono uniti con lei per pregare per la scomparsa di suo cugino". Il primo cittadino ricorda poi le origini della famiglia di Papa Bergoglio e mostra la casa in cui avevano abitato: "La famiglia del Santo Padre andò ad abitare in quella casa all'inizio dell'800, prima di trasferirsi in Argentina. In quella casa facevano i mezzadri i suoi avi, anche perché questa è terra di Grignolino".