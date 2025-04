Morte Papa Francesco, la cugina di Bergoglio ad Asti: "L'avevo sentito in settimana"

Nel novembre del 2022, nonostante l’età e i tanti impegni, Papa Francesco volle tornare nella terra delle sue origini per riabbracciare Carla in occasione del suo 90esimo compleanno e gli altri cugini. Atterrato in elicottero ad Asti, visitò subito Portacomaro per un pranzo di famiglia, cucinato da un’altra cugina, Nella Bergoglio. Niente cerimonie ufficiali, solo la gioia del ritorno a casa. Il Papa si sedette a tavola con i familiari, mangiò i piatti della tradizione, ascoltò storie di famiglia e si lasciò andare ai ricordi. A lei e a Portacomaro, borgo dell'astigiano, 1900 anime in tutto, il Pontefice era legato da sempre. I suoi avi, a metà dell'800, avevano comprato l'unica casa esistente in questo fazzoletto di terra e ne avevano poi costruite delle altre. E proprio da qui partirono nel febbraio 1929 i nonni Giovanni e Rosa assieme al piccolo Mario, padre del Papa, alla volta dell'Argentina. L’incontro fu anche carico di emozione per tutto il paese: Portacomaro si fermò, i bambini prepararono striscioni, la gente si riversò in strada con cartelli di benvenuto in spagnolo.