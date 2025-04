Morte Papa Francesco, il "coinquilino" di Santa Marta: "Amava le persone comuni"

La convivenza, racconta monsignor Tino Scotti, non è stata semplice: "Capitava di incontrarlo in ascensore, non so chi ha la possibilità di incontrare il Papa in ascensore - ha confidato -. Non sapevi se scendere o salire e se si chiudevano le porte non c'era possibilità di tornare indietro. Bisognava dire qualcosa, per forza. Alla sera, per la cena, al self service capitava di incontrarlo e c'era qualcuno che più volte andava a prendere l'insalata per vederlo più volte".