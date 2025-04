Roma blindata per l’addio a Papa Francesco: in campo droni, cecchini e bazooka anti-drone

La morte di Papa Francesco ha trasformato la Capitale italiana nel centro del globo, i leader di tutto il mondo arriveranno per i funerali. E questo ovviamente fa salire il livello di allarme anti terrorismo. Tra gli strumenti più innovativi utilizzati per la sicurezza in piazza San Pietro spiccano i bazooka anti-drone. Non si tratta di armi convenzionali, ma di dispositivi progettati per intercettare e neutralizzare i droni non autorizzati. In caso di intrusione, questi “cannoncini” elettronici bloccano il segnale radio tra il drone e il suo operatore, forzando il velivolo a un atterraggio controllato. Il sistema si rivela particolarmente utile per evitare sorvoli pericolosi in aree ad alta densità di persone o presenze istituzionali.