Rosanna Lambertucci, la truffa creata dall'IA con il suo volto: "Pensavo fosse un pesce d'aprile"

La versione di Rosanna costruita dall'intelligenza artificiale risulta così credibile che persino una sua amica ha pensato che il video fosse originale. "Mi ha chiamato una mia amica e mi ha chiesto perché non le ho mai parlato di questo rimedio casalingo così utile per la pelle", racconta sorridendo la conduttrice. "La cosa che mi preoccupa di più pensandoci, visto che ho fatto fatica io stessa a capire cosa stesse succedendo, è che potrebbero usare il mio volto per far passare altri messaggi più gravi e pericolosi. Pensate, per esempio, se avessi detto di smettere di prendere le pastiglie per qualche malattia", conclude Rosanna.