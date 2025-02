"Le Iene", il monologo di Myrta Merlino: "Il mio volto usato per le truffe"

"Negli ultimi tempi sono stata arrestata più volte. Una volta addirittura in aeroporto con una valigia piena zeppa di soldi. Soldi che ho fatto con le criptovalute". Racconta la conduttrice facendo riferimento a quello che i truffatori dicono sul suo conto. E continua: "Ah, ho anche una denuncia della Banca d'Italia perché ho ordito una mega frode bancaria. La gente, però, fortunatamente, continua a volermi bene. I miei fan, quando ero in carcere, pensate, hanno manifestato per chiedere la mia liberazione". Dopo aver elencato una serie di false dicerie sul suo conto, Merlino apre gli occhi dei suoi ascoltatori: "Ma ascoltatemi bene - dice - nulla di tutto questo è mai accaduto. Eppure sono notizie che potete leggere ovunque in rete da quando sono finita nelle sabbie mobili delle fake news. Funziona così: la mia faccia, il mio nome, anche la mia voce rielaborata con l’intelligenza artificiale servono a produrre click. Sono diventata un gancio per far cadere tante persone in altrettante truffe. Forse succede perché ci piace consumare informazioni. Che poi siano vere o finte è un problema secondario. Ma così facendo ci accontentiamo del verosimile, e il verosimile non è il vero".