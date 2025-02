Truffati con la voce di Guido Crosetto, parla il ministro: "Sono professionisti"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visto il suo nome usato per mettere a segno una truffa nei confronti di una serie di imprenditori e professionisti di rilievo a cui sono stati chieste cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. "Io mi sono accorto perché una di queste persone mi ha chiamato," ha fatto sapere il ministro riferendosi a uno degli imprenditori contattati dai truffatori. "Non aveva il mio numero perché è una persona che io non ho mai visto in vita mia, lo conosco perché è un imprenditore famoso" ha proseguito svelando il raggiro.