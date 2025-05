Conclave 2025: la barba dei cardinali e perché i Papi l'hanno rasata

Tra i successori di Pietro, invece, la barba è quasi assente. In secoli di storia pontificia, i Pontefici barbuti si contano sulle dita di una mano. Il caso più noto è quello di Giulio II, eletto nel 1503, che decise di lasciarla crescere in segno di penitenza durante una campagna militare (e poi continuò a portarla). Anche Clemente VII la adottò come gesto simbolico: nel 1527, in seguito al Sacco di Roma da parte delle truppe imperiali. Dopo di loro c'è stato solo un altro Papa ma non con la barba, bensì con il pizzetto: Innocenzo XII, eletto nel 1691. L'iconografia medievale e rinascimentale, infatti, ha fissato nel tempo l'immagine del Pontefice come figura austera e rasata. Nell'Ottocento hanno portato pizzetti o leggeri baffi i futuri Papi Pio IX e Leone XIII, che una volta saliti al soglio pontificio optarono per la rasatura completa, segno di disciplina, decoro e separazione della Chiesa latina dal mondo orientale. In questo senso, l'assenza della barba tra i Pontefici ha avuto una radice anche politica.