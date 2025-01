Bradley Cooper e la barba stubble: lo stile su cui puntare sempre

La barba “stubble” è quella, per intenderci, che ha come minimo tre giorni. Robusta e regolare, media o folta, ricopre le mascelle e mette in risalto le guance, rendendo più maturo anche un viso giovane. Veloce da far crescere, è facilissima da mantenere ma va comunque curata, per scongiurare l’effetto trasandato: va perciò utilizzato il regolabarba. Il consiglio è di partire da un’impostazione a 3 mm e da lì, eventualmente, ridurla a poco a poco fino alla lunghezza desiderata, che deve essere omogenea ovunque. Importante procedere contropelo e prestare attenzione a ogni centimetro e alla simmetria del viso.