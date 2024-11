Leonardo DiCaprio e la moda: i 50 anni di un'icona di "non stile"

Happy birthday, Leonardo Di Caprio. Il divo di Hollywood spegne 50 candeline in questo lunedì, 11 novembre. Nato a Los Angeles, attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e ambientalista, la sua stella non smette mai di brillare. Il segreto? Non essere mai di moda.



Rare interviste, poca esposizione mediatica - se non agli eventi legati ai film che lo vedono protagonista -, riservatezza sulla vita privata, impegno benefico. Leonardo DiCaprio, che leggenda vuole porti il nome del genio fiorentino Da Vinci, è un grande appassionato e collezionista d'arte. Possiede opere di Picasso, Dalí, Warhol, Basquiat e altri grandi nomi del XX secolo. Apprezzato per il suo lavoro da pubblico e critica, sul suo profilo ufficiale di Instagram si descrive come "attore ed ecologista", posta esclusivamente contenuti legati alla salvaguardia dell'ambiente e degli animali ed è seguito da oltre 61 milioni di follower.



Come si veste Leonardo DiCaprio? Look mai estrosi e sempre equilibrati. Siamo abituati a vedere l'attore sui red carpet d'ordinanza in camicia e completi classici, giacche e pantaloni scuri, cravatta o papillon. Perfettamente rasato, con i capelli biondi pettinati all'indietro, pare sia molto attento alla skincare. Cura in particolare il viso, con trattamenti e massaggi. E alla forma fisica, per cui segue diversi tipi di allenamento.