Brad Pitt e lo stile: i look esuberanti di un quasi sessantenne

Quando arriva Brad Pitt, non ce n'è per nessuno.

Sessant'anni il prossimo dicembre, William Bradley ha conservato quell'aria scanzonata di chi la sa lunghissima: bellissimo come pochi altri, forma fisica perfetta, sorriso sempre pronto. Impeccabile ed elegantissimo sui red carpet, a destare attenzione recentemente sono stati i look esuberanti e super rilassati sfoggiati dall’attore per le strade di New York.