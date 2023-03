Jennifer Lopez in lingerie colorata: la moda "top" di primavera

Jennifer Lopez ha scoperto Intimissimi nel corso di un viaggio nel nostro Paese, lo scorso anno, ed è stato amore a prima vista: "Sono stata subito attratta dalle sue sete preziose, dai pizzi romantici, dai tagli impeccabili che valorizzano le forme e dal design ricercato”, racconta. Icona femminile a livello mondiale, è stata scelta ora dallo stesso brand come sua nuova global ambassador.



"Durante la ricerca della partner che incarnasse lo spirito della nostra clientela di riferimento, abbiamo pensato subito a Jennifer Lopez - spiega Matteo Veronesi, Ceo di Intimissimi -. Desideriamo che tutte le donne vivano una vita appagante e si sentano realizzate, giorno dopo giorno”. Il brand italiano ha confermato la notizia in occasione del lancio della sua campagna primavera estate 2023.



Il ritratto di una donna in cui potersi immedesimare, con un tocco di meraviglia e di magia, e che spinge le altre a sentirsi sempre sicure e apprezzate. La nuova campagna di Intimissimi svela un giorno nella vita di Jennifer Lopez mentre, in un momento di giocoso relax, sorseggia un caffè, cantando tra sé "Il cielo in una stanza". Riccardo Ruini, creative director, con la regista Gia Coppola e il fotografo Chris Colls, cattura l’essenza sognante e vibrante dell’estate italiana con immagini cinematografiche che riprendono e trasformano i colori di Positano. Nuance di fucsia che richiamano la buganvillea si intrecciano, nella nuova gamma per la prossima primavera estate, con l’arancio del sole luminoso e il turchese, simbolo del Mar Mediterraneo.