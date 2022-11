Jennifer Lopez: la sua lingerie italiana è il “must” del momento

Jennifer Lopez su Instagram in "total black" Intimissimi: il pantalone lungo in raso di seta

Jennifer Lopez questa volta ha colpito nel segno con due look firmati Intimissimi. Il primo, in bianco, è composto da un romanticissimo body in pizzo e un kimono di seta. Nero e all'insegna della sensualità il secondo, in total black. C'è di nuovo il kimono ma abbinato, questa volta, a un pantalone lungo in raso di seta e a un reggiseno a balconcino ricamato in oro.