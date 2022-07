Moda, Jennifer Lopez a Parigi: i look per le vacanze da copiare

La gita in barca sulla Senna con i figli, una puntata al Louvre e sugli Champs-Élysées: il tutto in un mood di apparente normalità , anche in fatto di look.

Beauty, make up estate 2022: i "must have" da mettere in valigia

Falconeri, il cardigan in Cashmere Ultrasoft è disponibile anche in nero, amaranto, blu navy e alabastro light

Jennifer Lopez con il cardigan in Cashmere Ultrasoft di Falconeri (© Backgrid courtesy of Falconeri)

Jennifer Lopez a Parigi in gita in barca sulla Senna

I LOOK DA COPIARE A JLO

semplicità

un omaggio speciale all’Italia

– Jennifer Lopez per la sua honeymoon "formato famiglia" nella Ville Lumière ha scelto outfit all'insegna del casual chic e della: abitini e maxi dress a fiori, jeans, camicia e t-shirt, un cardigan in cashmere color vaniglia che è. Look romantici e pratici, perfetti per ogni guardaroba estivo e ideali da portare anche in vacanza.