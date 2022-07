Moda estate e trend: Jared Leto, che stile anche in vacanza

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Beauty, make up estate 2022: i "must have" da mettere in valigia

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Camicia sbottonata e jeans: Jared Leto, i look in barca a Saint-Tropez

Testimonial perfetto di moda e dello stile glam-rock sui red carpet, nelle serate di gala e alle premiere cinematografiche.