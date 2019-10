Beauty, sensuali come Jennifer Lopez: un corpo da urlo in 5 mosse

Ogni donna merita un fisico perfetto. O, almeno, di potersi guardare allo specchio e piacersi. Avere un aspetto curato e una buona forma fisica può costare senz’altro qualche piccolo sacrificio ma, oltre a dare grande soddisfazione, può contribuire ad aumentare la sicurezza in se stesse, la sensazione di un generale appagamento e benessere e la consapevolezza del proprio fascino . Come ha dimostrato e continua a dimostrare Jennifer Lopez: corpo statuario e tonico, portamento sicuro ed elegante, una bellezza radiosa che non teme il passare del tempo. Ecco allora, in cinque semplici step , come provare a mettersi in carreggiata per una mise en forme che non ha nulla da invidiare alle star…

FORZA DI VOLONTÀ – Ogni cambiamento parte, prima di tutto, dalla testa. Stop alle cattive abitudini, come fumo e abbondante alcool. Sì al movimento e a un’alimentazione sana e il più possibile variegata, senza trascurare le proteine. Importantissimo rivolgersi e chiedere consiglio a un nutrizionista.



SCEGLIERE L'ATTIVITÀ GIUSTA – Altrettanto fondamentale è individuare l’attività giusta che aiuti a perdere peso, se necessario, a bruciare calorie e a rinforzare e tonificare i muscoli. Almeno venti minuti, un paio (meglio tre-quattro) volte a settimana: palestra, nuoto, corsa e sport agonistici. Chi più ne ha, più ne metta. Senza trascurare un aspetto importante: che sia qualcosa che vi faccia anche divertire.



NO STRESS – È così che si arriva al terzo punto: niente ansia, né atteggiamenti o pensieri negativi. La bellezza richiama spensieratezza. “Non è libero chi è schiavo del proprio corpo”, ha scritto infatti Seneca. Ottimo praticare esercizi di meditazione e riposare: il sonno è fondamentale per il benessere psicofisico. Veri e propri toccasana sono anche i massaggi: rilassanti, energizzanti e tonificanti.



PIU CURA DI SÉ – In generale, concedersi più tempo fa sempre bene a spirito e corpo. Se non lo fate già, prendete anche la buona abitudine di prestare attenzione ai capelli e al trucco. Vaporizzate un profumo che sappia emozionarvi o che vi faccia sentire irresistibili. Da non trascurare neppure manicure e pedicure. Siate costanti, la costanza paga (anche con i trattamenti beauty). Poi passeggiate, coltivate degli hobby, leggete, ascoltate musica e ballate. È pur sempre vero che la vera bellezza si trova nel cuore.



SCRIVERE AIUTA – L’ultimo suggerimento è quello di mettere le regole per iscritto e di collocarle in una posizione in cui possano ‘farvi compagnia’ con facilità, come su uno specchio o sul frigo. Visualizzarle o tenerle comunque a portata di mano e di occhi serve a non perdere di vista l’obiettivo e a non cedere allo sconforto che potrebbe arrivare in certi momenti.