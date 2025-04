Rivedere Conclave: un grande couturier ha ispirato i costumi del film

Per le vesti dei cardinali, la costumista Lisy Christl - affiancata dalla supervisor Ilaria Marmugi - si è ispirata alla collezione Haute Couture Fall 2022 di Balenciaga. "Cristòbal era un uomo molto, molto cattolico - ha svelato - che andava in chiesa ogni giorno. Quindi l'ispirazione per i suoi vestiti potrebbe essere venuta da lì". Gli abiti di scena del film sono più scenografici degli originali: il "rosso cardinale", considerato troppo acceso per il grande schermo, è stato sostituito con una tonalità più calda e i tessuti da una composizione più pesante. Sono stati, inoltre, realizzati 150 croci e centinaia di anelli, tutti dallo stesso artigiano.